Amica di ottobre è in edicola con il nuovo set make-up in regalo

Amica.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Reazione a catena è il gioco giusto per indovinare i capi e gli accessori del guardaroba dell’autunno. Immancabili, tra gli stivali e i cardigan, i trench e le giacche da biker, gli zaini e i guanti di pelle, il set make up essential che trovate in regalo con Amica di ottobre. Sotto, le parole di Luisa Simonetto, nel suo ultimo editoriale. IL GIOCO – di solito – parte quando le ferie sono agli sgoccioli, compreso l’ultimo appello, quello stralcio settembrino di vacanza rubato mentre il resto del mondo è al lavoro. Partecipanti, minimo due: da lì in poi, più si è, meglio è. Non sono richieste abilità particolari, se non un amore dichiarato per la Moda e una dimestichezza con le tendenze. 🔗 Leggi su Amica.it

amica di ottobre 232 in edicola con il nuovo set make up in regalo

© Amica.it - Amica di ottobre è in edicola, con il nuovo set make-up in regalo

In questa notizia si parla di: amica - ottobre

Amica di Settembre è in edicola con le pochette e un prodotto beauty.

amica ottobre 232 edicolaAmica di ottobre &#232; in edicola, con il nuovo set make-up in regalo - L'autunno è il momento giusto per una svolta al proprio guardaroba. Si legge su amica.it

amica ottobre 232 edicolaAmica di Settembre &#232; in edicola con le pochette e un prodotto beauty - Amica di Settembre 2025: un numero con due pochette per avere sempre a portata di mano tutto ciò che ti serve. Lo riporta amica.it

Cerca Video su questo argomento: Amica Ottobre 232 Edicola