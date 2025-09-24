Ambulanze a rischio il sindacato avverte | La salute dei cittadini non si decide dall’alto

Tempo di lettura: 3 minuti Come Organizzazione Sindacale esprimiamo forte preoccupazione per alcune dichiarazioni riportate dagli organi di stampa, attribuite al nuovo Direttore Generale della ASL Tiziana Spinosa, secondo cui “non è importante il medico sull’ambulanza”. Ci auguriamo che la frase sia stata decontestualizzata e non corrisponda alle reali intenzioni di chi l’ha pronunciata. Simili affermazioni rischiano di alimentare confusione e interpretazioni fuorvianti su un tema estremamente delicato come quello dell’emergenza sanitaria della ASL di Benevento 118. Se il Direttore Generale intende davvero rivedere il modello organizzativo del 118 ritenendo “non importante” la presenza del medico sulle ambulanze, si assume una responsabilità etica e morale di enorme rilievo soprattutto in considerazione della sua stessa qualifica professionale di medico. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

