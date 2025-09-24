Ambulante abusivo al Balon insulta gli agenti poi oppone resistenza | bloccato

Un ambulante abusivo è stato sorpreso dagli agenti della polizia locale di Torino durante una serie di controlli avvenuti sabato 20 settembre nella zona di via Borgo Dora e nelle vie limitrofe, dove era in corso il tradizionale mercato del Balon. Qui, intorno alle 10, gli agenti del reparto. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

