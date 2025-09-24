Ambra Angiolini insultata sui social per questa fake news sul corteo di Gaza a Milano | cos’è successo

Ambra Angiolini si è trovata al centro di una spiacevole vicenda mediatica a seguito della sua partecipazione alla manifestazione per Gaza a Milano il 22 settembre 2025. L’attrice, presente al corteo insieme alla figlia Jolanda Renga, è stata bersagliata da insulti e minacce online a causa di una serie di fake news che la associavano agli scontri violenti avvenuti durante la protesta. La causa scatenante è stata la pubblicazione di un articolo, successivamente rimosso, dal sito The Social Post, con un titolo sensazionalistico che insinuava la partecipazione di Ambra agli scontri. L’articolo, rilanciato sui social anche dal giornalista Gianluigi Paragone, ha generato una ondata di commenti negativi e attacchi personali nei confronti dell’attrice. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Ambra Angiolini insultata sui social per questa fake news sul corteo di Gaza a Milano: cos’è successo

