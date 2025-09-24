Ambra Angiolini e la figlia Jolanda in corteo per il popolo palestinese | Non basta commentare dal divano

La conduttrice pubblica un video dal corteo di Milano: «I ragazzi devono sapere che possono cambiare qualcosa e che per la democrazia e la pace vale la pena muoversi».

ambra angiolini e la figlia jolanda in corteo per il popolo palestinese non basta commentare dal divano

ambra angiolini figlia jolandaMilano, Ambra Angiolini con la figlia in piazza per Gaza: «Non è la prima volta che scendiamo in piazza insieme» - L'attrice con la figlia ventunenne: «Manifestiamo da cittadine libere. Si legge su milano.corriere.it

ambra angiolini figlia jolandaAmbra insultata sui social per aver partecipato al corteo per Gaza - A denunciarlo lei stessa: dopo aver ricevuto volgari critiche e minacce, ha pubblicato gli screenshot dei commenti ... Lo riporta giornaledibrescia.it

