Ambra Angiolini e la figlia Jolanda in corteo per il popolo palestinese | Non basta commentare dal divano
La conduttrice pubblica un video dal corteo di Milano: «I ragazzi devono sapere che possono cambiare qualcosa e che per la democrazia e la pace vale la pena muoversi». 🔗 Leggi su Vanityfair.it
In questa notizia si parla di: ambra - angiolini
Giffoni 55, Day 4: in programma I Puffi – Il film, Ambra Angiolini, Vincenzo Schettini e Naska
Giffoni 55, Day 3: in programma I Cesaroni – Il ritorno, Tutta colpa del rock, Ambra Angiolini e Luk3
Francesco Renga su Ambra Angiolini: “Se l’amore è vero continua, anche se muta. Tra noi non ci sono più attriti”
Corteo per Gaza, Ambra Angiolini risponde agli insulti sui social: “Siete da denuncia” milano.repubblica.it/cronaca/2025/0… - X Vai su X
La passerella di attori e cantanti in piazza. Ambra Angiolini in corte a Milano, Elisa sfila a Trieste. Gli interpreti della fiction "Doc" marciano nella Capitale. Raffica di post da Vasco a Fabio Volo. Continua a leggere su Libero e Liberoquotidiano.it. - facebook.com Vai su Facebook
Ambra Angiolini e la figlia Jolanda in corteo per il popolo palestinese: «Non basta commentare dal divano; Ambra Angiolini al Festival di Venezia 2025 con la figlia Jolanda: due bellezze fresche e complementari; Ambra Angiolini sfila con la figlia Jolanda sul red carpet: l'emozione che conquista Venezia, le foto.
Milano, Ambra Angiolini con la figlia in piazza per Gaza: «Non è la prima volta che scendiamo in piazza insieme» - L'attrice con la figlia ventunenne: «Manifestiamo da cittadine libere. Si legge su milano.corriere.it
Ambra insultata sui social per aver partecipato al corteo per Gaza - A denunciarlo lei stessa: dopo aver ricevuto volgari critiche e minacce, ha pubblicato gli screenshot dei commenti ... Lo riporta giornaledibrescia.it