Ambasciatore italiano visita Alberto Trentini ancora in carcere a Caracas | È in buona salute

L'ambasciatore italiano ha visitato Alberto Trentini, il cooperante ancora detenuto a Caracas da novembre 2024, confermando che si trova in buone condizioni. Restano molte le incognite sulla sua situazione e sulla possibile evoluzione del caso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

L'ambasciatore italiano visita Trentini in carcere in Venezuela. Prima visita del diplomatico al cooperante detenuto nel Paese latinoamericano da quasi un anno. Ha visto anche un altro detenuto italiano, Mario Burlò #ANSA - X Vai su X

