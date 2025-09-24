Amanti al concerto dei Coldplay | c' era anche il marito di lei con un' altra donna
Roma, 24 settembre 2025 – Si complica ulteriormente il gossip che ha tenuto banco l’estate scorsa con tanto di giallo sulla presunta relazione extraconiugale tra il ceo di Astronomer e il capo delle risorse umane. Entrambi dSi fa ancora più intricata l'imbarazzante vicenda che ha tenuto banco sulla scena mediatica in estate riguardante il video diventato virale dei 'coniugi traditori' sorpresi dalla kiss cam mentre si abbracciavano al concerto dei Coldplay a Boston. Secondo il britannico Times allo stesso evento c'era anche il marito della donna al centro del caso, Kristin Cabot dimessasi poi da responsabile del personale dell'azienda tecnologica statunitense Astronomer, che addirittura si trovava anche lui in compagnia dell'amante. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
