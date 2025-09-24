Il tempietto dell’ ospedale di Sondrio illuminato di viola, colore simbolo della lotta contro l’ Alzheimer, patologia neurodegenerativa che colpisce milioni di persone in tutto il mondo e sette appuntamenti dedicati ai familiari e ai caregiver delle persone affette da decadimento cognitivo pensati per offrire sostegno, ascolto e strumenti pratici nella gestione quotidiana delle problematiche legate a questa delicata condizione. Sensibilizzazione e informazione: così l’ Asst Valtellina e Alto Lario partecipa attivamente alla Settimana dell’Alzheimer. "Con queste azioni - spiega Michela Passamonte, direttore della Geriatria -, vogliamo accendere non solo una luce simbolica, ma anche una luce di speranza e di vicinanza verso le famiglie che ogni giorno affrontano con coraggio le sfide della malattia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Ilgiorno.it - Alzheimer. Più incontri per orientarsi