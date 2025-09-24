Alzheimer Più incontri per orientarsi
Il tempietto dell’ ospedale di Sondrio illuminato di viola, colore simbolo della lotta contro l’ Alzheimer, patologia neurodegenerativa che colpisce milioni di persone in tutto il mondo e sette appuntamenti dedicati ai familiari e ai caregiver delle persone affette da decadimento cognitivo pensati per offrire sostegno, ascolto e strumenti pratici nella gestione quotidiana delle problematiche legate a questa delicata condizione. Sensibilizzazione e informazione: così l’ Asst Valtellina e Alto Lario partecipa attivamente alla Settimana dell’Alzheimer. "Con queste azioni - spiega Michela Passamonte, direttore della Geriatria -, vogliamo accendere non solo una luce simbolica, ma anche una luce di speranza e di vicinanza verso le famiglie che ogni giorno affrontano con coraggio le sfide della malattia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Al via a Roncade gli incontri del Cafè Alzheimer in collaborazione anche con il nostro Ce.ri.a.pe. aps. Domani, mercoledì 24 settembre, ore 20:30 l'evento di avvio presso la Sala Consiliare del Comune di Roncade. #circoliaclitreviso Azione Sociale Acli
21 settembre ?Giornata Mondiale dell'#Alzheimer ?Per l'occasione Federazione Alzheimer Italia @alzheimeritalia ha realizzato Mappa interattiva che raccoglie eventi, iniziative, incontri e attività in tutta Italia ?https://alzheimer.it/mese-mondiale-alzheim