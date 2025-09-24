Alviti Agpg | Perquisizioni ispezioni arresti più poteri alle guardie giurate

“Restiamo profondamente convinti della validità intrinseca che risiede nel confronto continuo e virtuoso tra istituzioni e organizzazioni di categoria rappresentanti del comparto, con il comune obiettivo di formulare leggi che, perseguendo l’interesse comune, creino le migliori condizioni possibili per l’operare delle aziende, la tutela dei lavoratori e per rispondere alle esigenze della Pubblica Amministrazione”. Così, il presidente nazionale delle Associazioni Guardie Particolari giurate dott Giuseppe Alviti presenta la sua proposta di legge di riforma per le guardie giurate. “Il nostro appello, e la nostra disponibilità, – prosegue Alviti – a fornire un fattivo contributo per migliorare la norma, speriamo non cada nel vuoto e in questo abbiamo trovato il nostro valido interlocutore nel vice Presidente della camera ovvero il Generale Sergio Costa Perquisizioni e ispezioni in aeroporto e allo stadio, l´obbligo di intervenire per un arresto in flagranza. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it