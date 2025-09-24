Cosa sia davvero successo la notte scorsa sui cieli di Danimarca e Norvegia è ancora in dubbio ma è chiaro che tutti gli indizi conducano in una sola direzione. Di certo c'è che alcuni droni di grosse dimensioni hanno invaso lo spazio aereo dei due Paesi costringendo alla chiusura per diverse ore degli aeroporti di Copenaghen e Oslo prima che i velivoli sparissero. Il problema, è evidente, non sono i voli cancellati o i ritardi ma l'ennesima prova di come la guerra possa essere più vicina di quello che possa sembrare. Perché, sì, tutti gli indizi portano a Mosca anche se, come al solito, il Cremlino nega ogni responsabilità. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Altri droni russi sull’Ue. Trump: "Abbattere i jet"