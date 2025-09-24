Altre barche si uniscono alla Flotilla L'attivista di 77 anni in viaggio verso Gaza | Lo faccio anche per mio figlio

Nonostante i gravi attacchi delle ultime notti alle barche della Global Sumud Flotilla, che si trovano in Grecia, altri attivisti stanno per salpare con la Freedom Flotilla Italia da Otranto, per unirsi alla missione e portare aiuti umanitari a Gaza. Tra loro c'è anche Nino Rocca, professore di 77 anni palermitano: "Parto perché se non si fa qualcosa, il mondo di domani sarà governato dalla legge della giungla, dalla legge del più forte. Lo faccio per le nuove generazioni e lo faccio anche per mio figlio", racconta a Fanpage.it. 🔗 Leggi su Fanpage.it