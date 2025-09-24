Altre barche si uniscono alla Flotilla L'attivista di 77 anni in viaggio verso Gaza | Lo faccio anche per mio figlio
Nonostante i gravi attacchi delle ultime notti alle barche della Global Sumud Flotilla, che si trovano in Grecia, altri attivisti stanno per salpare con la Freedom Flotilla Italia da Otranto, per unirsi alla missione e portare aiuti umanitari a Gaza. Tra loro c'è anche Nino Rocca, professore di 77 anni palermitano: "Parto perché se non si fa qualcosa, il mondo di domani sarà governato dalla legge della giungla, dalla legge del più forte. Lo faccio per le nuove generazioni e lo faccio anche per mio figlio", racconta a Fanpage.it.
Mentre Israele attua l'offensiva finale su Gaza City con raid aerei, bombardamenti e carri armati, e le barche partite dalla Sicilia si uniscono alla Global Sumud Flotilla diretta a Gaza, i portuali di Genova proclamano uno sciopero per il 22 settembre, "in solidarie
Flotilla sotto attacco, droni sulla missione umanitaria per Gaza, colpite barche di Italia, UK e Polonia: "Il Governo intervenga" - Le ultime notizie sulla guerra di Israele a Gaza e sul viaggio della Global Sumud Flotilla verso la Striscia: nella notte ripetuti attacchi in acque internazionali
Flotilla, l'allarme via radio alle barche: "Avvistati diversi droni sopra di noi" - Alle barche è stata raccomandato di "organizzare bene la guardia notturna di stanotte"