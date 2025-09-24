Alto Calore al via il risiko delle nomine | in pole un ‘fedelissimo’ di Mastella

Tempo di lettura: 2 minuti Si infittisce la trama intorno alla nomina del nuovo amministratore unico dell’ Alto Calore Servizi. A tessere la tela sarebbe direttamente il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, deciso a portare a casa una nomina strategica e, soprattutto, di fiducia. Tra i nomi che circolano, quello di Donato Madaro, attuale amministratore dell’ASIA Benevento, spicca con sempre maggiore forza. Considerato un ‘fedelissimo’ del primo cittadino sannita, Madaro avrebbe già iniziato a sondare il terreno con alcuni componenti dell’assemblea. Le indiscrezioni lo danno come il candidato più accreditato per guidare la società idrica, anche se l’operazione non è priva di ostacoli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

