Altera la targa con il nastro adesivo per evitare le multe | denunciato 58enne

Alterava la targa della propria auto con del nastro adesivo per sfuggire alle multe, soprattutto a quelle per eccesso di velocità. Ma il trucco è stato scoperto e un uomo di 58 anni, residente a Bientina, è stato denunciato all’autorità giudiziaria dalla Polizia locale dell’Unione Valdera -. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

