Altavilla Irpina scomparso il giovane Antonio Diuccio L' appello della madre | Aiutatemi a cercarlo

Altavilla Irpina scomparso il giovane Antonio Diuccio L' appello della madre

Da ieri non si hanno notizie di Antonio Diuccio. La madre del giovane dichiara: “Mio figlio Antonio si è allontanato ieri alle 17 da casa, ad Altavilla Irpina. Sono disperata, aiutami a cercarlo”.Dalle telecamere risulta che il 24enne sia salito su un pullman diretto ad Avellino. Antonio è alto 1. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Altavilla, scomparso un 24enne: l’appello per ritrovarlo - Ad Altavilla Irpina sono ore di angoscia per la famiglia di Antonio Diuccio, 24 anni, di cui da ieri pomeriggio non si hanno più notizie. Lo riporta irpinianews.it

