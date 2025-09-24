Alta Velocità anche Parma nella programmazione delle nuove fermate
La stazione dell’Alta Velocità a Parma è ora ufficialmente dentro le valutazioni del Ministero delle Infrastrutture e di RFI, quale fermata intermedia prevedendo la realizzazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali nel 2026. "È una risposta importante alle richieste che da. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
In questa notizia si parla di: alta - velocit
Allarme alta velocità nel quartiere «Installare i dossi prima della tragedia»... - facebook.com Vai su Facebook
Parma, per Cancellieri valutazione troppo alta. Se ne riparlerà con la Lazio - Matteo Cancellieri è stato sicuramente una pedina importante nella stagione del Parma, con 27 presenze di cui 19 da titolare e tre reti a referto. Da tuttomercatoweb.com