Almasri Tribunale ministri a Giunta | non siamo competenti su Bartolozzi

Roma, 24 set. (askanews) – Il Tribunale dei Ministri non è competente rispetto alla posizione della Capo di gabinetto del ministero della Giustizia Giusi Bartolozzi. È quanto hanno scritto i giudici specializzati nei reati ministeriali nella risposta alla richiesta della Giunta per le autorizzazioni di Montecitorio di approfondimenti sulla collaboratrice del Ministro Nordio nella vicenda Almasri. La risposta del Tribunale dei ministri giunge a Montecitorio all’indomani di quella del procuratore di Roma Lo Voi che ha chiarito come Bartolozzi sia indagata per false informazioni al pm, un reato non in concorso con quelli per cui è stata richiesta l’autorizzazione a procedere nei confronti di Nordio, Piantedosi e Mantovano. 🔗 Leggi su Ildenaro.it