Almasri | Orfini ' da Fdi attacchi violenti e intimidatori a Giunta inaccettabile'

Roma, 24 set. (Adnkronos) - "Gli attacchi di Fratelli d'Italia al relatore Gianassi e al presidente Dori sono violenti, intimidatori e totalmente inaccettabili. E dimostrano soltanto una cosa: che hanno paura della verità. Il relatore ha pieno diritto di esprimere la propria valutazione sugli atti e sui fatti: tentare di imbavagliarlo significa voler piegare la Giunta a logiche di partito e impedire che la giustizia faccia il suo corso. Un comportamento che conferma ancora una volta la deriva autoritaria che questa destra sta cercando di imporre al Paese”. Così Matteo Orfini, componente della Giunta autorizzazioni del Partito Democratico. 🔗 Leggi su Iltempo.it

