Roma, 24 set. (Adnkronos) - "Gli attacchi di Fratelli d'Italia al relatore Gianassi e al presidente Dori sono violenti, intimidatori e totalmente inaccettabili. E dimostrano soltanto una cosa: che hanno paura della verità. Il relatore ha pieno diritto di esprimere la propria valutazione sugli atti e sui fatti: tentare di imbavagliarlo significa voler piegare la Giunta a logiche di partito e impedire che la giustizia faccia il suo corso. Un comportamento che conferma ancora una volta la deriva autoritaria che questa destra sta cercando di imporre al Paese”. Così Matteo Orfini, componente della Giunta autorizzazioni del Partito Democratico. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Almasri: Orfini, 'da Fdi attacchi violenti e intimidatori a Giunta, inaccettabile'

Per quanto la putiniana e hamasiana Ilaria Salis sia lontanissima da me e abbia tutto il mio disprezzo, il fascio Donzelli non può auspicare venga processata quando loro hanno rilasciato un mostro come Almasri, uno stupratore di bambini!! Che politicanti di - X Vai su X

Caso Almasri, il relatore in Giunta chiede si proceda contro Nordio, Piantedosi e Mantovano: “Hanno agito per mero opportunismo politico” - "Hanno mostrato la debolezza del governo rispetto a potenziali ricatti di milizie armate, grave violazione degli obblighi internazionali" ... Come scrive ilfattoquotidiano.it