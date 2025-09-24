Almanacco | Mercoledì 24 settembre | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Il 24 settembre è il 267º giorno del calendario gregoriano (il 268º negli anni bisestili). Mancano 98 giorni alla fine dell'anno.Santo del giorno: Madonna della Mercede.Aforisma di SettembreDi settembre o porta via i ponti o secca le fontiISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI PISATODAYAccadde. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

ALMANACCO DEL GIORNO DOPO ACCADDE DOMANI A GENOVA E IN LIGURIA Mercoledì 24 settembre Il Sole sorge alle 07:13 e tramonta alle 19:20. Il culmine è alle 13:16. Durata del giorno dodici ore e sette minuti. La Luna sorge alle 05:18 con azimuth - facebook.com Vai su Facebook

