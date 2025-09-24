Almanacco e oroscopo di Mercoledì 24 Settembre | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Mercoledì 24 Settembre è il 268° giorno del calendario gregoriano, mancano 97 giorni alla fine dell'anno.Santo del giorno: Beata Vergine Maria della MercedeProverbio di SettembreAria settembrina fresco la sera e fresco la mattinaAccadde Oggi1852 – Viene mostrato al pubblico il primo.

