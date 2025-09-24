Alluvione di marzo | apre il bando a sostegno delle imprese

Pisatoday.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Aprirà domani, giovedì 25 settembre, il bando a sostegno delle imprese colpite dagli eventi alluvionali dello scorso marzo nel territorio della città metropolitana di Firenze e delle province di Livorno, di Lucca, di Pisa, di Pistoia e di Prato. Per quelle che hanno partecipato alla fase di. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: alluvione - marzo

Alluvione di marzo, sbloccati 320mila euro: pulizia e opere di sicurezza

Il primo tratto della ferrovia Faentina dopo l’alluvione di marzo riapre fra settembre e ottobre

Alluvione marzo 2025: in arrivo un bando da 2,4 milioni di euro per aiutare le imprese colpite

Alluvione di marzo: apre il bando a sostegno delle imprese; Toscana. Al via il bando per le imprese colpite dall’alluvione di marzo 2025; Alluvione marzo 2025, in arrivo bando da 2,4 milioni di euro per aiutare le imprese colpite.

alluvione marzo apre bandoAlluvione marzo 2025, apre il bando a sostegno imprese: ristori fino a 10mila euro - Apre giovedì 25 settembre il bando a sostegno delle imprese colpite dagli eventi alluvionali dello scorso marzo 2025 nel territorio della città metropolitana di Firenze e delle province di Livorno, di ... Scrive 055firenze.it

Emergenza alluvione. In arrivo due bandi con oltre 13 milioni: "Altri aiuti alle imprese" - Il primo apre oggi e il secondo il 15 aprile: sono frutto di un accordo di collaborazione tra Regione e Camera di Commercio di Firenze. Secondo lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Alluvione Marzo Apre Bando