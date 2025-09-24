Alluvione di marzo | apre il bando a sostegno delle imprese

Aprirà domani, giovedì 25 settembre, il bando a sostegno delle imprese colpite dagli eventi alluvionali dello scorso marzo nel territorio della città metropolitana di Firenze e delle province di Livorno, di Lucca, di Pisa, di Pistoia e di Prato.

Alluvione di marzo, sbloccati 320mila euro: pulizia e opere di sicurezza

Il primo tratto della ferrovia Faentina dopo l’alluvione di marzo riapre fra settembre e ottobre

Alluvione marzo 2025: in arrivo un bando da 2,4 milioni di euro per aiutare le imprese colpite

La Misericordia di Empoli mette al centro volontari e volontarie, uomini e donne che hanno dato una mano al territorio in particolare modo durante la terribile alluvione di marzo

Cavallerizza, ultimi interventi. Investimento da 106mila euro: La palestra Cavallerizza rinasce dopo l'alluvione del marzo 2023. Manca infatti sempre meno alla conclusione dei lavori che hanno interessato il complesso sportivo 'Ivo Badiali'

Alluvione marzo 2025, apre il bando a sostegno imprese: ristori fino a 10mila euro - Apre giovedì 25 settembre il bando a sostegno delle imprese colpite dagli eventi alluvionali dello scorso marzo 2025 nel territorio della città metropolitana di Firenze e delle province di Livorno

Emergenza alluvione. In arrivo due bandi con oltre 13 milioni: "Altri aiuti alle imprese" - Il primo apre oggi e il secondo il 15 aprile: sono frutto di un accordo di collaborazione tra Regione e Camera di Commercio di Firenze.