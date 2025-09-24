All' Open di Pechino Sinner comincia la rincorsa a Carlos Alcaraz
All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Non lo si vede in campo da un po', se non in allenamento, ma finalmente Jannik Sinner torna a giocare: da giovedì 25 settembre a mercoledì 1° ottobre è in programma a Pechino il China Open 2025 e Sinner, finalista lo scorso anno, sarà il numero 1 del seeding, dato che lo spagnolo Carlos Alcaraz, campione in carica, non difenderà il titolo perché impegnato a Tokyo. Dopo la sconfitta in finale agli US Open («sono stato troppo prevedibile», ha commentato a caldo), che lo ha portato al secondo posto della classifica ATP, Sinner si è preso del tempo, ha «staccato la testa» e studiato colpi nuovi, ma proprio dall'ATP 500 di Pechino (e poi dal Masters 1000 di Shanghai) vuole iniziare la rincorsa a Carlos Alcaraz, attuale numero 1 del ranking mondiale. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
In questa notizia si parla di: open - pechino
Jannik Sinner parteciperà al torneo di Pechino dopo gli US Open 2025: l’annuncio del n.1 del mondo
Atp Pechino, Sinner sfiderà Cilic al primo turno del China Open 2025
China Open: Sinner debutta a Pechino contro il veterano Cilic
Atp Pechino e Tokyo, dove vedere il China Open e il Japan Open in tv e streaming #SkySport #SkyTennis - X Vai su X
Dal 25 settembre al 1° ottobre 2025, l’Olympic Green Tennis Centre di Pechino ospita il torneo ATP 500 noto anche come China Open, su campi in cemento. #veronanetwork - facebook.com Vai su Facebook
Jannik Sinner al China Open 2025: quando gioca, programma e orario delle partite · Tennis ATP; Tennis: a Pechino Sinner comincia con Cilic; Tennis: a Pechino Sinner comincia con Cilic.
Dove vedere Sinner al China Open 2025, parte da qui la rincorsa a Carlos Alcaraz - Jannik Sinner torna in campo a Pechino due settimane e mezza dopo la sconfitta in finale US Open, con colpi nuovi e ancora più voglia di vincere. Da gqitalia.it
Sinner, a Pechino il debutto con Cilic. Musetti perde in finale a Chengdu - L’anno scorso a Roma Lorenzo Musetti s’era ritirato dopo un set contro Atmane e magari non aveva seguito fino alle semifinali le imprese di classe di Alejandro Tabilo, il mancino ... Scrive ilmessaggero.it