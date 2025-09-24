All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Non lo si vede in campo da un po', se non in allenamento, ma finalmente Jannik Sinner torna a giocare: da giovedì 25 settembre a mercoledì 1° ottobre è in programma a Pechino il China Open 2025 e Sinner, finalista lo scorso anno, sarà il numero 1 del seeding, dato che lo spagnolo Carlos Alcaraz, campione in carica, non difenderà il titolo perché impegnato a Tokyo. Dopo la sconfitta in finale agli US Open («sono stato troppo prevedibile», ha commentato a caldo), che lo ha portato al secondo posto della classifica ATP, Sinner si è preso del tempo, ha «staccato la testa» e studiato colpi nuovi, ma proprio dall'ATP 500 di Pechino (e poi dal Masters 1000 di Shanghai) vuole iniziare la rincorsa a Carlos Alcaraz, attuale numero 1 del ranking mondiale. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

All'Open di Pechino Sinner comincia la rincorsa a Carlos Alcaraz