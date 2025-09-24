Allo spazio Alfieri la proiezione gratuita NN-Non Noto di Tezetà Abraham

Firenzetoday.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

?Venerdì 26 settembre, ore 19 ti aspettiamo allo Spazio Alfieri (FI) per la proiezione di "NN-Non Noto". Un progetto di ricerca di Tezetà Abraham che indaga l’intersezione tra il passato coloniale italiano, i figli non riconosciuti di allora e di oggi, e l’impatto che la mancanza di una legge. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

In questa notizia si parla di: spazio - alfieri

Allo spazio Alfieri la proiezione gratuita NN-Non Noto di Tezetà Abraham; Proiezione del documentario One Day One Day e tavola rotonda sulle condizioni dei lavoratori agricoli in Italia; a castiglione della pescaia Festa del Cinema di Mare.

