Allevamenti intensivi di polli | in Francia un altro colosso aderisce ai criteri europei più alti di benessere animale

Ilfattoquotidiano.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l’impegno assunto a luglio 2025 dal principale produttore francese di carne di pollo, Ldc, anche il gruppo Terrena si è impegnato pubblicamente a soddisfare i criteri dell’ European Chicken Commitment entro il 2028 per i suoi marchi Père Dodu e La Nouvelle Agriculture. In Francia, dunque, la maggior parte del settore si muove verso l’eliminazione delle peggiori pratiche di allevamento e macellazione dei polli. Animal Equality invita i produttori italiani ad assumersi a sua volta le proprie responsabilità. “Se il primo e il secondo produttore di pollo in Francia hanno scelto l’Ecc, qual è l’alibi dell’industria italiana? Parliamo di misure concrete come densità massime, luce naturale e stop alle linee a crescita accelerata” commenta Matteo Cupi, direttore esecutivo di Animal Equality Italia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

In questa notizia si parla di: allevamenti - intensivi

