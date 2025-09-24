Allerta meteo gialla | a Chieti temporali e calo delle temperature

Dalle ore 14 di mercoledì 24 settembre 2025 è in corso una allerta meteo su tutta la regione diramata dal Centro funzionale d’Abruzzo.Fino alle 23.59, si legge, è prevista criticità ordinariaallerta gialla per rischio idrogeologico temporali su tutte le zone di allerta. Per la giornata di domani. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

In questa notizia si parla di: allerta - meteo

