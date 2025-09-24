Allerta in tutta Europa per un cosmetico | Interrompere subito l’uso avviso urgente dell’Unione Europea
Preoccupazione in tutta l’ Unione Europea per un prodotto cosmetico che potrebbe rappresentare un serio rischio per la salute dei consumatori. Le autorità comunitarie hanno diffuso un avviso urgente: chiunque abbia acquistato il prodotto è invitato a sospenderne immediatamente l’uso e a restituirlo al punto vendita. Si tratta di un cosmetico che, fino a poco tempo fa, era facilmente reperibile online, ma che ora è stato ritirato dal mercato dopo i controlli che hanno rivelato la presenza di un ingrediente normalmente utilizzato solo sotto stretta supervisione medica. Gli esperti avvertono che l’uso può causare conseguenze gravi, tra cui danni agli occhi e altri effetti indesiderati. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
