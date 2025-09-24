Allenamento Inter nerazzurri al lavoro a -3 dalla sfida col Cagliari – FOTO e REPORT

Allenamento Inter, nerazzurri al lavoro a -3 dalla sfida in campionato col Cagliari – FOTO e REPORT da Appiano Gentile. Dopo il successo per 3-2 contro il Sassuolo, l’ Inter è tornata ad allenarsi ad Appiano Gentile in vista della prossima trasferta in Serie A, in programma sabato 27 settembre alle 20:45 contro il Cagliari guidato da Fabio Pisacane. La seduta odierna si è svolta regolarmente, con l’obiettivo di consolidare la condizione fisica della squadra e perfezionare schemi tattici e combinazioni offensive. Occhi puntati su Lautaro Martinez. Tra i protagonisti della giornata, il capitano Lautaro Martinez, reduce da problemi alla schiena, si prepara a tornare titolare in Sardegna. 🔗 Leggi su Internews24.com

