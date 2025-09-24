Allenamento Inter assente Bonny! Scatta l’allarme in vista del Cagliari? Svelato il motivo

. Ecco come sta l’attaccante francese. Mattinata di lavoro tranquilla per l’ Inter al Bper Training Centre di Appiano Gentile. Tutto il gruppo squadra ha svolto regolarmente la seduta, concentrandosi su esercizi fisici, tattici e partitelle a tema in preparazione della prossima sfida di Serie A che sarà contro il Cagliari. L’unico assente sul campo è stato Ange-Yoan Bonny, giovane attaccante francese, rimasto a riposo a causa di un leggero colpo alla caviglia rimediato durante gli allenamenti precedenti. 🔗 Leggi su Internews24.com

