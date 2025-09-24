Grande hype per Massimiliano Allegri in questo avvio di stagione con il Milan: ma c’è chi frena Massimiliano Allegri arriva alla quinta giornata di campionato con nove punti in classifica. Una sola sconfitta, passaggio del turno in Coppa Italia con la vittoria contro il Lecce e l’ambiente rossonero che torna a sorridere. Soprattutto, è riuscito a cambiare la narrazione sul suo conto dopo gli ultimi anni in bianconero, piuttosto complicati. Addirittura, Lele Adani – l’opinionista che ha più criticato il calcio di Allegri visto alla Juventus – di recente è uscito allo scoperto complimentandosi con i passi avanti fatti dal Milan a inizio stagione. 🔗 Leggi su Tvplay.it

Allegri salvatore della Patria: c'è chi dice no | Stoccata in diretta