Allegri parte bene in Coppa Italia | i 5 allenatori che hanno vinto per più volte il trofeo

Il tecnico toscano trova subito una vittoria convincente con il suo Milan e passa il turno: scopri quali sono i 5 allenatori che hanno vinto per più volte il trofeo nazionale (LaPresse) – Calciomercato.it Un Milan convincente e dominante quello che si è sbarazzato per 3-0 del Lecce a San Siro. Il ritorno al gol di Gimenez è una splendida notizia, così come aver rivisto tra i pali Mike Maignan. In attesa del ritorno di Leao, che dovrebbe essere convocato contro il Napoli, i rossoneri si godono il passaggio del turno in Coppa Italia. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Allegri parte bene in Coppa Italia: i 5 allenatori che hanno vinto per più volte il trofeo

In questa notizia si parla di: allegri - parte

Tuttosport – Allegri con Ricci e Gabbia: parte il Milan all’italiana

Matri e la sentenza sulla Serie A: «Ecco chi vincerà lo scudetto. Vi svelo tutta la verità su Conte e Allegri e perché una squadra parte nettamente davanti a tutte le altre»

Agresti: “Tare e Allegri contenti di Maignan e Leao, il Milan parte bene”

Udinese-Milan si parte: Allegri si affida a Pulisic e Gimenez, Runjaic con Zarraga per la vetta | Diretta 0-0 https://trib.al/JR6pWN7 - X Vai su X

? Leao ancora out per Udinese-Milan! In attacco Allegri si affida a Pulisic e Gimenez dal 1' minuto Nkunku parte dalla panchina, pronto a subentrare ? In difesa torna Pavlovic, recuperato dopo il problema muscolare Tutti gli aggiornamenti sulla prob - facebook.com Vai su Facebook

Allegri e la Coppa Italia: Milan, obbligatorio vincere. Nkunku sta bene. E Leao...; Coppa Italia. Buona la prima di Allegri: il Milan batte il Bari e passa il turno; Allegri: Coppa Italia obiettivo stagionale, i nuovi si sono integrati bene.

Allegri parte bene in Coppa Italia: i 5 allenatori che hanno vinto per più volte il trofeo - L'allenatore toscano parte bene e passa il turno con il Milan: scopri quali sono stati i 5 allenatori che hanno vinto più volte il trofeo ... Secondo calciomercato.it

Perché Allegri non sarà in panchina in Milan-Lecce dopo aver già saltato l’esordio in Coppa Italia - Allegri sconta la seconda giornata di squalifica in Coppa Italia: contro il Lecce in panchina ci sarà ancora il vice Landucci ... Si legge su fanpage.it