Alleanza Verdi e Sinistra | Emergenza idrica causata da un disastro gestionale

24 set 2025

Tempo di lettura: 3 minuti Riceviamo e pubblichiamo la nota di Alleanza Verdi e Sinistra sull’ emergenza idrica nel Sannio e in Irpinia. “La drammatica fotografia, restituita dall’ultima seduta dell’Osservatorio permanente sugli utilizzi idrici, conferma la gravità della crisi che sta colpendo con particolare durezza Sannio e Irpinia, territori ormai allo stremo per il crollo delle portate sorgive.  Un’emergenza che non è solo figlia dei cambiamenti climatici e della scarsità delle precipitazioni, ma del disastro gestionale che ha caratterizzato il servizio idrico negli ultimi anni. Mentre i cittadini subiscono quotidianamente le conseguenze di una risorsa che si fa sempre più scarsa, il quadro finanziario delle società di gestione è critico e il processo di individuazione del gestore unico continua a rimanere impantanato e costellato da inciampi e clamorosi errori. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

