Alleanza Verdi e Sinistra | Emergenza idrica causata da un disastro gestionale

Tempo di lettura: 3 minuti Riceviamo e pubblichiamo la nota di Alleanza Verdi e Sinistra sull’ emergenza idrica nel Sannio e in Irpinia. “La drammatica fotografia, restituita dall’ultima seduta dell’Osservatorio permanente sugli utilizzi idrici, conferma la gravità della crisi che sta colpendo con particolare durezza Sannio e Irpinia, territori ormai allo stremo per il crollo delle portate sorgive. Un’emergenza che non è solo figlia dei cambiamenti climatici e della scarsità delle precipitazioni, ma del disastro gestionale che ha caratterizzato il servizio idrico negli ultimi anni. Mentre i cittadini subiscono quotidianamente le conseguenze di una risorsa che si fa sempre più scarsa, il quadro finanziario delle società di gestione è critico e il processo di individuazione del gestore unico continua a rimanere impantanato e costellato da inciampi e clamorosi errori. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Alleanza Verdi e Sinistra: “Emergenza idrica causata da un disastro gestionale”

In questa notizia si parla di: alleanza - verdi

Alleanza Verdi Sinistra e Possibile: "Ferrara capitale (mancata) del riciclo della plastica?"

Mascarin in campo con Alleanza Verdi-Sinistra

Bomba, stop all’estrazione di gas: per Monaco (Alleanza Verdi e Sinistra) "la vera soluzione è la riserva naturale"

Pd, Movimento 5 stelle, Alleanza Verdi e sinistra hanno chiesto la convocazione urgente di una conferenza dei capigruppo della Camera dopo l'attacco notturno con droni alla #Flotilla - X Vai su X

I parlamentari di Alleanza Verdi e Sinistra hanno depositato presso la Corte di Cassazione una proposta di legge di iniziativa popolare che prevede l'istituzione di un limite massimo di 20 alunni per classe. Ma il problema delle cosiddette "classi pollaio" si st - facebook.com Vai su Facebook

Ecco i quattro nomi di Alleanza Verdi Sinistra; Aree interne: quale futuro? - Alleanza Verdi e Sinistra - Reti civiche; Stipendi fermi da 30 anni? Alleanza Verdi e Sinistra lancia una legge per reintrodurre la scala mobile: Si perdono oltre 110 euro di stipendio al mese, è un'emergenza più grave di altre. TESTO.

Ecco i quattro nomi di Alleanza Verdi Sinistra - Senka Majda, Roberto Fabiani, Rosa Bonadonna, Carmine Aliberti: saranno quattro i candidati della lista Alleanza Verdi Sinistra alle prossime ... Da msn.com

Romizi (Verdi e Sinistra): "Con noi la Toscana sarà più solidale" - Domani il mercato di Sansepolcro sarà il punto di partenza di un confronto diretto tra cittadini e rappresentanti di ... Si legge su msn.com