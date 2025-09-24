Allarme di Berlino | Jet russo ha sorvolato una nostra nave E il Cremlino risponde a Trump | Kiev non vincerà

Ilgiornale.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuova ondata di dichiarazioni da Mosca sulla guerra in Ucraina e sui rapporti con Washington. Il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, ha definito i negoziati con gli Usa quasi inutili, accusando Trump di ridurre ogni discussione alla crisi ucraina, ma al tempo stesso apprezzando la sua volontà di mediazione. Medvedev ironizza invece sul “cambio continuo di idee” del presidente americano. Peskov rilancia: la Russia non è una “tigre di carta”, ma un “orso vero”, e proseguirà la guerra per difendere presente e futuro del Paese. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

