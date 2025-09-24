Allarme desertificazione nel Foggiano | senza piogge ortaggi e verdure a rischio

Soltanto un autunno abbondantemente piovoso potrà scongiurare la desertificazione in Capitanata e in Puglia, che stanno subendo gravi conseguenze a causa della siccità estrema. Attualmente, le colture locali vengono sacrificate, con i trapianti degli ortaggi autunno-vernini di fatto annullati e. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Osservatorio ANBI: settembre con temperature da agosto, il Nord Puglia rischia la desertificazione senza piogge autunnali - Vincenzi (ANBI): "Tutti dobbiamo accelerare sugli interventi di adattamento alla crisi climatica, perché le comunità hanno bisogno di soluzioni concrete" ... Da affaritaliani.it

