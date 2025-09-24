Allarme Buongiorno si teme un lungo stop | Salta il Milan è una maledizione

La maledizione di Buongiorno: l’infortunio è serio, Conte lo perde per il Milan. C’è una nuvola nera che oscura la gioia per la vetta solitaria. Una tegola pesantissima che si abbatte sul Napoli alla vigilia della sfida più importante. L’infortunio di Alessandro Buongiorno, uscito nel finale contro il Pisa, non è un semplice contrattempo: è il ritorno di un incubo, una vera e propria maledizione che priva Antonio Conte di un pilastro nel momento decisivo. “Sensazioni non positive”: l’Ipotesi dello Stiramento. Le parole che filtrano da Castel Volturno, riportate da Il Mattino, sono quelle che nessun tifoso vorrebbe sentire: “le sensazioni non sono positive”. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

