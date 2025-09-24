Allarme Buongiorno | rischio stop di 2-3 settimane

Il Napoli è in ansia per le condizioni di Alessandro Buongiorno. Come riporta l’edizione odierna de Il Mattino, . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Allarme Buongiorno: rischio stop di 2-3 settimane

In questa notizia si parla di: allarme - buongiorno

Allarme Buongiorno, il Napoli si muove: lo riporta in Serie A

Campanello d'allarme in casa Napoli, Alessandro #Buongiorno è stato costretto al cambio al minuto 80 di Napoli-Pisa, il difensore partenopeo ha lasciato il campo da gioco per far spazio al brasiliano Juan Jesus. Ennesimo infortunio per il centrale ex Torino. - facebook.com Vai su Facebook

Napoli, Buongiorno va ko: stagione finita e allarme in difesa; Piemonte, pascoli a secco: l’allarme di Coldiretti. “Rischio stop alla stagione in alpeggio”; Maxi sciopero di 24 ore oggi: a rischio bus, metro e tram ma anche treni e aerei.

Medici "gettonisti", da oggi stop a nuovi contratti: è allarme negli ospedali - Il ricorso ai gettonisti è sempre stato al centro di accese polemiche, anche per i compensi molto alti previsti per questi professionisti, e lo stesso ministro della Salute Orazio Schillaci ha più ... tg24.sky.it scrive

Centro servizi anziani, è allarme rosso: sempre più a rischio commissariamento - Il dato e la preoccupazione sono emersi durante i lavori dell'ultimo ... Scrive ilgazzettino.it