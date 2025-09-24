Allagamenti situazioni più critiche nel Miranese | firmato lo stato d' emergenza

Continua a piovere in diverse aree del Veneto, con rovesci di intensità minore rispetto alla serata di ieri. Permangono comunque situazioni critiche nella zona del Miranese e del Noalese, così come a Trebaseleghe (Padova) e Porto Tolle e Badia (Rovigo), dove si sono registrati allagamenti in. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Maltempo, allagamenti nel Padovano: dichiarato lo stato di emergenza regionale - Allagamenti importanti con interruzione delle linee elettriche si sono verificati a Trebaseleghe, Mirano, Salzano, Spinea e Noale, con 75 richieste di intervento ... padovaoggi.it scrive

allagamenti situazioni pi249 critichePiove, territorio in tilt. Allagamenti e vie-canali: "Una costa fragile troppo cementificata" - A Massa sottopassi impraticabili, park coperto e piazza Stazione come ‘piscine’ . Lo riporta msn.com

