Allagamenti situazioni più critiche nel Miranese | firmato lo stato d' emergenza
Continua a piovere in diverse aree del Veneto, con rovesci di intensità minore rispetto alla serata di ieri. Permangono comunque situazioni critiche nella zona del Miranese e del Noalese, così come a Trebaseleghe (Padova) e Porto Tolle e Badia (Rovigo), dove si sono registrati allagamenti in. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
In questa notizia si parla di: allagamenti - situazioni
#22settembre2025 ?Gravi allagamenti segnalati a Como. Nella foto la situazione in Via Santa Marta. - facebook.com Vai su Facebook
Temporali e allagamenti in Lombardia: è allerta #meteo. Da #Milano a #Como, ecco la situazione #maltempo https://rainews.it/tgr/lombardia/articoli/2025/09/forti-piogge-in-lombardia-e-allerta-maltempo-ecco-la-situazione-61b65f41-3604-4125-9166-9a4201 - X Vai su X
Maltempo, allagamenti nel Padovano: dichiarato lo stato di emergenza regionale - Allagamenti importanti con interruzione delle linee elettriche si sono verificati a Trebaseleghe, Mirano, Salzano, Spinea e Noale, con 75 richieste di intervento ... padovaoggi.it scrive
Piove, territorio in tilt. Allagamenti e vie-canali: "Una costa fragile troppo cementificata" - A Massa sottopassi impraticabili, park coperto e piazza Stazione come ‘piscine’ . Lo riporta msn.com