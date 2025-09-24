Alla ricerca della città perduta appuntamento ad Aquilonia
In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2025, il 27 e 28 settembre il Comune di Aquilonia propone un affascinante itinerario culturale alla scoperta delle sue radici più antiche con “Alla ricerca della città perduta”, un viaggio nel tempo tra archeologia, storia e memoria.Il percorso. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
ricerca - citt
