Alla ricerca della città perduta appuntamento ad Aquilonia

Avellinotoday.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2025, il 27 e 28 settembre il Comune di Aquilonia propone un affascinante itinerario culturale alla scoperta delle sue radici più antiche con “Alla ricerca della città perduta”, un viaggio nel tempo tra archeologia, storia e memoria.Il percorso. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ricerca - citt

Cerca Video su questo argomento: Ricerca Citt224 Perduta Appuntamento