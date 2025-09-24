Alla Notte dei Ricercatori di Ferrara tra detective e astronauti | ecco il programma

Ferrara, 24 settembre 2025 – La notte universitaria più lunga dell’anno torna a Ferrara, pronta a trasformare la città in un grande laboratorio a cielo aperto. Venerdì 26 settembre, dalle 18 a mezzanotte, Piazza Castello ospiterà la Notte dei ricercatori 2025, un evento aperto a tutti che permette di incontrare da vicino ricercatrici e ricercatori dell’Università di Ferrara e della sezione Infn di Ferrara. Sarà l’occasione per sperimentare la scienza attraverso esperimenti, dimostrazioni interattive e attività pensate per un pubblico di tutte le età, dai più piccoli agli adulti curiosi. Ecco tutti gli appuntamenti in città. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

