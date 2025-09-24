Alla Milano Fashion Week non serve una passerella per avere una grande collezione

Gqitalia.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ve le ricordate le sfilate? Nate intorno alla metà del ’900, nella maggior parte dei casi prevedevano un numero variabile di modelli e modelle chiamati a camminare su una passerella mentre indossavano gli abiti dell’ultima collezione creata dal designer di turno. Diventate estremamente popolari nel corso dei decenni, oggi sono scomparse. No, scherzo dai. Le sfilate non sono scomparse, ma sicuramente in questi primi due giorni di Milano Fashion Week sembrano appartenere al passato. Almeno per i brand più attesi in calendario. Diesel, ad esempio, ha invitato la stampa e i buyer nel suo quartier generale milanese per quello che negli ultimi giorni mi è capitato di definire in ordine sparso «un evento», «un’esperienza» e «una non sfilata». 🔗 Leggi su Gqitalia.it

alla milano fashion week non serve una passerella per avere una grande collezione

© Gqitalia.it - Alla Milano Fashion Week non serve una passerella per avere una grande collezione

In questa notizia si parla di: milano - fashion

mics e il politecnico di milano insieme per il progetto pbr fashion per proteggere dalla contraffazione

Che cos’è B-iconic, il nuovo format della Milano Fashion Week

No, Gucci non sfilerà alla prossima Milano Fashion Week

Milano Fashion Week: gli appuntamenti beauty imperdibili; Vivetta tra creature underwater alla Milano fashion week; Tutto pronto per la Milano Fashion Week.

milano fashion week serveLa sfilata Diesel ha aperto la Milano Fashion Week trasformando una caccia alle uova in un fashion show “diffuso” - Con una Egg Hunt per le strade di Milano, Glenn Martens ha messo in discussione il concetto di esclusività. Scrive vogue.it

milano fashion week serveMilano Fashion Week 2025, gli eventi da non perdere (anche gratuiti) - Una settimana di appuntamenti ed eventi aperti al pubblico che sono un invito ad esplorare le vie della città e ad entrare nei palazzi per godere di esperienze esclusive all'insegna della creatività e ... Come scrive tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Milano Fashion Week Serve