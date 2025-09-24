Alien | Pianeta Terra recensione del finale | una storia ancora tutta da scrivere
Alien: Pianeta Terra è giunta alle battute finali. Ecco la nostra opinione sugli ultimi episodi della serie di Noah Hawley che ha portato sul nostro pianeta il temibile Xenomorfo. Su Disney+ È innegabile: Alien - Pianeta Terra è stato un tentativo affascinante di trasporre la saga cinematografica ideata da Ridley Scott in una forma puramente seriale, prendendo l'idea tanto semplice quanto terrificante di trasportare lo Xenomorfo, con tutto il suo ciclo vitale, sul nostro pianeta. Noah Hawley, però, creator della serie, non si è accontentato di questo mero incipit, del gelido terrore che dallo spazio giunge fino alle nostre più tiepide latitudini, ma ha piuttosto costruito una vicenda che racconta molto di più: dalla complessa gestione dell'IA, al concetto di umanità, società capitalistica, brama e etica scientifica. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
