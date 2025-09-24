Alien | Pianeta Terra Noah Hawley ha confermato la stagione 2 dopo il cliffhanger finale | Ho già un' idea
Noah Hawley anticipa il futuro della serie orrorifica dopo la prima gloriosa stagione che si è conclusa con un sorprendente cliffhanger. Alien: Pianeta Terra si è conclusa con uno spettacolare cliffhanger finale di matrice quali teatrale, che ha visto coinvolti tutti i personaggi sopravvissuti riuniti in una stanza, xenomorfo incluso. Che cosa accadrà nel futuro dello show? Noah Hawley, showrunner e creatore della serie prequel, ha confermato a Entertainment Weekly che le trattative per la seconda stagione sono in corso, anche se al momento non c'è ancora l'ufficialità. L'autore chiarisce, però, che la serie è "una storia enorme da esplorare, e io ho già un'idea di dove ci porterà il viaggio a lungo termine". 🔗 Leggi su Movieplayer.it
In questa notizia si parla di: alien - pianeta
