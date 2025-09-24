Alien | Pianeta Terra Noah Hawley anticipa i piani per la stagione 2

Il creatore di Alien: Pianeta Terra ( qui la nostra recensione ), Noah Hawley, ha fornito alcuni aggiornamenti sulla seconda stagione dopo il finale della prima, accennando al potenziale futuro della serie TV. La storia della prima stagione di Alien: Pianeta Terra è giunta al termine, offrendo sia una conclusione che alcuni fili conduttori per la trama unica del prequel. Ha anche esplorato le sue varie creature, collegandole a temi riguardanti l’umanità. Nelle interviste con Grant Hermanns e Graeme Guttmann di ScreenRant per il finale della prima stagione, Hawley ha discusso della possibilità che Alien: Pianeta Terra – Stagione 2 venga realizzata. 🔗 Leggi su Cinefilos.it