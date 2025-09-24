Alice nella città | presentato il programma di un festival sempre più autonomo
Continua a crescere e a diffondersi nella città e ormai si configura come vero festival autonomo e parallelo rispetto alla Festa del cinema di Roma. Presentato il programma di Alice nella città, eccolo nel dettaglio. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
In questa notizia si parla di: alice - citt
Sabato 27 settembre alle 21.00 Torna da Alice nella città Gianni D'amo Per il #communityreading, la curatela di "Biografia di una rivista" di Daniela Cremona Presentata da Alice con la moderazione di Giovanni Campari . . . w/ Marcello Zuccotti Italo Tr - facebook.com Vai su Facebook