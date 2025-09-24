Alice nella Città | l' edizione 2025 nel segno di Daniel Day-Lewis e di Good Boy

L'attore premio Oscar, dopo un'assenza lunga otto anni, torna sul grande schermo diretto dal figlio Ronan. Entrambi, saranno a Roma per l'evento clou del Festival. Ad aprire, invece, l'atteso horror di Ben Leonberg. Due le notizie che segnano la 23esima edizione di Alice nella Città, "festival autonomo e parallelo" rispetto alla Festa del Cinema di Roma. La prima, il film d'apertura, ossia Good Boy, horror già cult diretto da Ben Leonberg con protagonista un meraviglioso cane (del regista). La seconda notizia, la presenza di Daniel Day-Lewis, che accompagnerà Anemone diretto da suo figlio Ronan.

