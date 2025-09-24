Alice nella Città 2025 | l' edizione che parla di scuola e giovani Arriva a Roma Daniel Day-Lewis

Alice nella Città scopre le sue carte. Dopo la presentazione del programma della XX edizione della Festa del Cinema di Roma, nella mattinata di mercoledì 24 settembre, sono stati Fabia Bettini e Gianluca Giannelli a presentare il ricco cartellone del festival di cui sono direttori artistici.La. 🔗 Leggi su Romatoday.it