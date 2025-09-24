Alice nella Città 2025 | l' edizione che parla di scuola e giovani Arriva a Roma Daniel Day-Lewis
Alice nella Città scopre le sue carte. Dopo la presentazione del programma della XX edizione della Festa del Cinema di Roma, nella mattinata di mercoledì 24 settembre, sono stati Fabia Bettini e Gianluca Giannelli a presentare il ricco cartellone del festival di cui sono direttori artistici.
Sabato 27 settembre alle 21.00 Torna da Alice nella città Gianni D'amo Per il #communityreading, la curatela di "Biografia di una rivista" di Daniela Cremona Presentata da Alice con la moderazione di Giovanni Campari . . . w/ Marcello Zuccotti Italo Tr
Alice nella città Il film d' apertura è Good Boy horror narrato dal punto di vista di un cane; Daniel Day-Lewis arriva a Roma | presenterà in anteprima Anemone ad Alice nella Città; Good Boy | l' atteso horror dal punto di vista di un cane apre Alice nella città.
Alice nella città 2025, il programma completo - ) in un programma ricchissimo che si snoderà anche oltre il 15 e il 26 ottobre a Roma
Alice nella Città: l'edizione 2025 nel segno di Daniel Day-Lewis (e di Good Boy) - Lewis, dopo un'assenza lunga otto anni, torna sul grande schermo in Anemone diretto dal figlio Ronan.