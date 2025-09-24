Alia Plures sindacati in presidio per i 220 contratti non rinnovati
FIRENZE – Ieri mattina (23 settembre) a Firenze si è svolto un presidio con circa 300 persone delle lavoratrici e dei lavoratori di Alia Plures, davanti alla sede in via Torre degli Agli, per chiedere di rinnovare i contratti dei lavoratori interinali in somministrazione (oltre 220 contratti in scadenza tra fine settembre e inizio e ottobre, tra Firenze, Prato e Pistoia), una parte dei quali impiegato da dieci mesi. “Alia – dicono i sindacati Fp Cgil, Nidil Cgil, Fit Cisl, Felsa Cisl, Uiltrasporti e Fiadel – non solo non ha voluto dare delle risposte ma non ha nemmeno ricevuto nessuno della delegazione sindacale. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
