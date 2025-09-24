Ali Khamenei | il regista dell’instabilità globale

Ali Khamenei, Guida Suprema della Repubblica Islamica dell’Iran dal 1989, è oggi una delle figure più longeve e influenti nello scenario geopolitico mondiale. Succeduto a Ruhollah Khomeini, di cui ha ereditato l’ideologia, ha consolidato un regime teocratico che concentra nelle sue mani il potere assoluto: guida delle forze armate, capo della magistratura religiosa, controllore dei media e arbitro finale di ogni decisione strategica. La sua leadership è stata segnata da tre linee guida costanti: sostegno sistematico al terrorismo internazionale, guerra permanente contro Israele e repressione capillare del popolo iraniano. 🔗 Leggi su Panorama.it

