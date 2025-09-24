Il regime algerino è stato colpito da un terremoto politico e militare dopo la spettacolare fuga del generale Abdelkader Haddad, alias Nasser El-Djinn, ex capo della Direzione Generale della Sicurezza Interna. Figura temuta e centrale nella repressione durante il «Decennio Nero», il generale è riuscito a lasciare Algeri nelle scorse settimane dopo che lo scorso 22 maggio era stato congedato e posto agli arresti domiciliari. La sua evasione verso la Spagna, realizzata con la complicità di settori interni all’apparato di potere, mette a nudo la fragilità di un sistema che si regge sul controllo dell’esercito e dei servizi segreti. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Algeria: la fuga dell’ex capo della DGSI scuote il governo