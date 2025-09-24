Alfredo Ingletti presidente della Federazione mondiale Ingegneri Consulenti

Alfredo Ingletti è il nuovo presidente della FIDIC – International Federation of Consulting Engineers, l’organizzazione che rappresenta a livello globale gli ingegneri consulenti e definisce gli standard internazionali per il settore delle costruzioni e infrastrutture. FIDIC riunisce le associazioni nazionali di ingegneria di oltre 100 paesi e promuove la diffusione di best practice, trasparenza contrattuale e sostenibilità nei progetti infrastrutturali in tutto il mondo. L'articolo proviene da Ildenaro.it. 🔗 Leggi su Ildenaro.it