Alfredo Ingletti presidente della Federazione mondiale Ingegneri Consulenti
Alfredo Ingletti è il nuovo presidente della FIDIC – International Federation of Consulting Engineers, l’organizzazione che rappresenta a livello globale gli ingegneri consulenti e definisce gli standard internazionali per il settore delle costruzioni e infrastrutture. FIDIC riunisce le associazioni nazionali di ingegneria di oltre 100 paesi e promuove la diffusione di best practice, trasparenza contrattuale e sostenibilità nei progetti infrastrutturali in tutto il mondo. L'articolo proviene da Ildenaro.it. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Alfredo Ingletti eletto alla presidenza di Fidic, International federation of consulting engineers https://requadro.com/alfredo-ingletti-eletto-alla-presidenza-di-fidic-international-federation-of-consulting-engineers/… via @Requadro2 - X Vai su X
A Cape Town, eletto il primo italiano a guida ingegneri Fidic - Alfredo Ingletti, presidente di Oice (l'associazione di categoria aderente a Confindustria che rappresenta le società italiane di ingegneria, architettura e consulenza tecnico- Come scrive ansa.it
Ingegneria: Alfredo Ingletti alla Presidenza di Fidic - L'Oice (societa' di ingegneria) informa in una nota che il vicepresidente Alfredo Ingletti e' stato eletto alla Pres ... Si legge su ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com