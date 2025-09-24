Alessia Pifferi legale famiglia | Sapeva quello che stava facendo
“ Alessia Pifferi era in grado di intendere e di volere quando ha agito? Deficit o no ha lasciato la figlia per restare con il compagno. Non c’era nessuna difficoltà di adattamento ai bisogni di vita quotidiana: non abbiamo chiesto alla Pifferi di fare l’ingegnere ma di fare la mamma. Quel deficit rilevato non ha in nessun modo inficiare la scelta fatta. Sapeva quello che faceva ed è un reato doloso”. Lo ha detto Emanuele De Mitri, legale della sorella e della madre di Alessia Pifferi, parti civili nel processo che vede imputata la 40enne per avere abbandonato la figlia Diana di 18mesi, causandone la morte. 🔗 Leggi su Lapresse.it
