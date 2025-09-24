Alessia Pifferi inchiodata dalla perizia psichiatrica capace di intendere e di volere | le accuse della madre

Seconda perizia psichiatrica su Alessia Pifferi: confermata la sua capacità di intendere e volere. La madre della donna: "Aveva una doppia personalità". 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Alessia Pifferi inchiodata dalla perizia psichiatrica, capace di intendere e di volere: le accuse della madre

In questa notizia si parla di: alessia - pifferi

Alessia Pifferi, partito il processo-bis: le psicologhe piangono in aula

Alessia Pifferi, nuova perizia psichiatrica: dai disegni che fece a 6 anni al Blacky pictures test, l'indagine a ritroso

Caso Alessia Pifferi, accolta la richiesta di proroga per il deposito della perizia psichiatrica

Nessuna "violazione delle norme" ed "estraneità alle accuse" che le vengono mosse. È questo, in sintesi, il contenuto delle dichiarazioni spontanee rese oggi da Alessia Pontenani, legale di Alessia Pifferi, nel processo in abbreviato per falso e favoreggiament - facebook.com Vai su Facebook

«#alessia pifferi era pienamente capace di intendere e volere quando ha lasciato morire di stenti la figlia Diana» - X Vai su X

Alessia Pifferi, disposta nuova perizia psichiatrica. Assente in aula: Picchiata in carcere; Lasciò morire la figlia di stenti nella culla: chiesta nuova perizia per Alessia Pifferi; Notizie di Napoli - Napoli.

Processo Alessia Pifferi, la mamma: “Ha detto solo bugie, così ha lasciato morire la figlia di 18 mesi” - Si discute oggi in Corte d'Assise d'Appello a Milano l'ultima perizia psichiatrica che ha accertato la piena capacità di intendere e volere di Alessia ... Segnala fanpage.it

Accusate di avere manipolato il test ad Alessia Pifferi: l'avvocata e le psicologhe chiedono l'abbreviato - Prima udienza del processo "Pifferi bis" a Milano, mentre è in corso l'Appello contro la donna condannata in primo grado all'ergastolo per avere lasciato morire di stenti la figlia Diana di 18 mesi ... milanotoday.it scrive